الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لندن: هجوم كييف المعلن ضد القوات الروسية قد لا يكون "حاسما"
أخبار دولية
2023-05-09 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
لندن: هجوم كييف المعلن ضد القوات الروسية قد لا يكون "حاسما"
لندن: هجوم كييف المعلن ضد القوات الروسية قد لا يكون "حاسما"
ابدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي حذرًا الثلاثاء، قائلاً إن الهجوم الأوكراني المعلن لدفع القوات الروسية إلى الانكفاء داخل الأراضي المحتلة قد لا يكون "حاسمًا".
وأثناء زيارته لواشنطن، طالب الوزير البريطاني مرة أخرى بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية، لكنه حذر من أي توقعات غير واقعية حيال الهجوم المعلن.
وصرح لمركز الأبحاث Atlantic Council بأن الأوكرانيين "أثبتوا فاعلية كبرى في الدفاع عن بلادهم، لكن يجب الاعتراف بأنه قد لا يكون هناك اختراق بسيط وسريع وحاسم".
وأضاف "علينا أن نكون واقعيين. هذا هو العالم الحقيقي وليس فيلما هوليووديا"، موضحا أنه يتوقع "تصعيدا لفظيا" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتستعد كييف منذ اشهر لشن هجوم "في الربيع" واسع النطاق ضد القوات الروسية في الأراضي المحتلة في شرق وجنوب البلاد، وللقيام بذلك طلبت مزيدا من المساعدات العسكرية من الغربيين.
وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وسبق أن صدت القوات الأوكرانية محاولة للسيطرة على كييف وتمكنت من استعادة مناطق أخرى.
آخر الأخبار
أخبار دولية
لندن
هجوم كييف
القوات الروسية
التالي
مقتل فلسطينيين في قصف جوي اسرائيلي على قطاع غزة
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:35
واشنطن ولندن تدعوان الى احترام "القانون" بعد توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق
أخبار دولية
14:35
واشنطن ولندن تدعوان الى احترام "القانون" بعد توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق
0
أخبار دولية
2023-05-06
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز
أخبار دولية
2023-05-06
توقيف ستة نشطاء مناهضين للملكية في لندن قبل تتويج الملك تشارلز
0
أخبار دولية
2023-04-26
لندن تدعو إلى "عدم المسّ بالقيم البريطانية" في المفاوضات مع دول الخليج لاتفاق التجارة الحرة
أخبار دولية
2023-04-26
لندن تدعو إلى "عدم المسّ بالقيم البريطانية" في المفاوضات مع دول الخليج لاتفاق التجارة الحرة
0
أخبار دولية
2023-04-24
تشديد لعقوبات لندن وواشنطن وبروكسل على طهران والأخيرة تردّ بالمثل
أخبار دولية
2023-04-24
تشديد لعقوبات لندن وواشنطن وبروكسل على طهران والأخيرة تردّ بالمثل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:11
سوناك يدافع عن الشرطة بعد التوقيفات خلال مراسم التتويج
أخبار دولية
15:11
سوناك يدافع عن الشرطة بعد التوقيفات خلال مراسم التتويج
0
أخبار دولية
14:58
السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
أخبار دولية
14:58
السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
0
أخبار دولية
14:46
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
أخبار دولية
14:46
وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
0
أخبار دولية
14:38
مقتل الصحافي في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في قصف بشرق أوكرانيا
أخبار دولية
14:38
مقتل الصحافي في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في قصف بشرق أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:53
رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين
أخبار لبنان
03:53
رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين
0
امن وقضاء
2023-05-07
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
2023-05-07
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
0
أخبار دولية
12:56
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
أخبار دولية
12:56
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06
إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06
إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة
0
أخبار لبنان
13:27
بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين
أخبار لبنان
13:27
بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:14
انخفاض بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:14
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
3
فنّ
04:17
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
فنّ
04:17
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
4
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
5
فنّ
04:13
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
فنّ
04:13
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
6
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
7
رياضة
05:52
صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...
رياضة
05:52
صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...
8
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store