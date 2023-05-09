واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها عطلت برمجية "معقدة" استخدمتها الاستخبارات الروسية مدى عقدين للتجسس في 50 دولة من بينها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).وقالت الوزارة إن مكتب التحقيقات الفدرالي حيّد برمجية "سنايك" أو" يوروبوروس" من خلال التلاعب بشيفراتها.