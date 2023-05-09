فرحان بن عبدالله يلتقي الرئيس الجزائري.. وعرض لأبرز المستجدات

فرحان بن عبدالله يلتقي الرئيس الجزائري..

التقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قبل 10 ايام من انعقاد القمة العربية.



وقد جرى عرض لأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.