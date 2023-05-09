مقتل الصحافي في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في قصف بشرق أوكرانيا

لقي منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا بوكالة فرانس برس أرمان سولدين مصرعه الثلاثاء في قصف قرب تشاسيف يار في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون في فرانس برس شهدوا الحادث.



وقع القصف قرابة الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (13,30 ت غ) قرب بلدة تشاسيف يار غير البعيدة من باخموت والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا.