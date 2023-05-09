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وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

أخبار دولية
2023-05-09 | 14:46
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وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
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وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي بجمهورية السودان اليوم، الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الإغاثي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية وتزن 10 أطنان؛ وذلك إنفاذا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، أن المساعدات الإنسانية المقدّمة من المملكة للشعب السوداني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين في السودان، وهي امتدادٌ لدعم المملكة للسودان في شتّى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيد للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.
 
 
 
 
 
 

أخبار دولية

السودان

الجسر الجوي السعودي

مركز الملك سلمان للإغاثة

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