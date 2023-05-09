هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك تخلص إلى تحميل ترامب المسؤولية عن اعتداء جنسي

خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك الثلاثاء إلى تحميل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على كاتبة وصحافية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.



وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب اي. جين كارول لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها.



وأمرت الهيئة ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار، وفق التقارير.