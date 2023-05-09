البيت الأبيض يحضّ "كل الأطراف على احتواء التصعيد" في غزة

حضّ البيت الأبيض اليوم، على احتواء التصعيد في غزة، مدافعا في الوقت نفسه عن حق حليفته إسرائيل باستهداف نشطاء في القطاع.



وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي: "ندعو كل الأطراف إلى احتواء التصعيد".