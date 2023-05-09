الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البيت الأبيض يحضّ "كل الأطراف على احتواء التصعيد" في غزة

أخبار دولية
2023-05-09 | 16:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض يحضّ &quot;كل الأطراف على احتواء التصعيد&quot; في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البيت الأبيض يحضّ "كل الأطراف على احتواء التصعيد" في غزة

حضّ البيت الأبيض اليوم، على احتواء التصعيد في غزة، مدافعا في الوقت نفسه عن حق حليفته إسرائيل باستهداف نشطاء في القطاع.
      
وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي: "ندعو كل الأطراف إلى احتواء التصعيد".

أخبار دولية

البيت الأبيض

التصعيد

غزة

إسرائيل

LBCI التالي
رئيس فاغنر يشكك في قدرة الكرملين على الدفاع عن البلاد
الصين تدعو كندا إلى وقف الاستفزازات "غير المبررة"
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:29

بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي "ليس خيارا" واردا

LBCI
أخبار دولية
01:27

ماكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يفضِ إلى أي تقدّم على صعيد رفع سقف الدين العام الأميركي

LBCI
أخبار دولية
01:23

قتلى في هجوم في تونس بينهم من زوار كنيس الغريبة

LBCI
أخبار دولية
01:21

مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:29

بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي "ليس خيارا" واردا

LBCI
أخبار دولية
01:27

ماكارثي: الاجتماع مع بايدن لم يفضِ إلى أي تقدّم على صعيد رفع سقف الدين العام الأميركي

LBCI
أخبار دولية
01:23

قتلى في هجوم في تونس بينهم من زوار كنيس الغريبة

LBCI
أخبار دولية
01:21

مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:44

مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:43

تيننتي: جزء من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية

LBCI
فنّ
04:25

سمية الخشاب في روب التخرّج: "دكتوراه فخريّة ولكلّ مجتهد نصيب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
2023-05-09

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
04:13

هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)

LBCI
فنّ
04:17

تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
أمن وقضاء
15:14

قتيل في إشکال في أنفه

LBCI
امن وقضاء
04:44

مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان

LBCI
فنّ
11:19

في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل

LBCI
أخبار دولية
16:06

سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة