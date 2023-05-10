16 قتيلا في اشتباكات قبلية في السودان وفرض حظر تجول

قتل 16 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الثلاثاء، ما دفع إلى اعلان أمر بحظر التجوّل في ولاية النيل الأبيض.





وتقع هذه الولاية على الحدود الجنوبية للسودان، وحتى الآن بقيت بمنأى عن القتال الدائر في البلاد منذ اندلاع المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".