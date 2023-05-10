زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي الى تسريع تسليم ذخائر المدفعية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تسليم بلاده ذخائر المدفعية، وذلك عند استقباله الثلاثاء رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تستعدّ أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد لاستعادة مناطق احتلتها روسيا.





وشكر زيلينسكي أورسولا فون در لايين على القرار الأوروبي تسليم "مليون قذيفة" مدفعية لكييف. وقال "ناقشنا المسألة الرئيسية وهي تسريع إمداد وتسليم هذه الذخائر. نحن بحاجة إليها في ساحة المعركة".