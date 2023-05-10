بايدن يؤكد أن التخلف عن سداد الدين العام الأميركي "ليس خيارا" واردا

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "ليس خيارا" واردا، وذلك بعد اجتماع عقده بشأن هذا الملف مع قادة الكونغرس.



ولا اتفاق حتى الآن بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، علما بأن الأمر يتطلّب تشريعا يشترط الجمهوريون للسير به تخفيض الميزانية.