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مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

أخبار دولية
2023-05-10 | 01:21
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مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة
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مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة

قتل شابان فلسطينيان برصاص القوات الاسرائيلية الأربعاء في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي.
 
     
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف  وراني وليد أحمد قطنات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قباطية بمحافظة جنين" في شمال الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.
 
     
من جهته، قال الجيش الاسرائيلي إنه "خلال عملية اعتقال في قرية قباطية قرب جنين أطلق مخربان فلسطينيان النار من داخل سيارة نحو قوات جيش الدفاع".
 

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