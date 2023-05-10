قادة آسيان "قلقون جدا" حيال أعمال العنف في بورما

أبدى زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا الأربعاء "قلقهم الشديد" حيال أعمال العنف في بورما، ودانوا الهجوم الأخير على قافلة تنقل مساعدات إنسانيّة في البلاد.





وفي بيان، قال الزعماء الذين يعقدون قمّة في إندونيسيا تستمرّ حتى الخميس "نحن قلقون جدًّا حيال أعمال العنف الحاليّة في بورما، وندعو إلى وضع حدّ فوريّ لكلّ أشكال العنف واستخدام القوّة"، وذلك بغية "تهيئة بيئة مواتية لإيصال... المساعدات الإنسانيّة وإجراء حوار وطني شامل".





وبعد اجتماع لوزراء خارجيّة المجموعة الثلاثاء، بدأ زعماء المنطقة الأربعاء قمّة تستمرّ يومين في جزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا.