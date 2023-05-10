باريس "تدين بأكبر قدر من الحزم" الهجوم أمام كنيس في جزيرة جربة التونسيّة

دانت فرنسا "بأكبر قدر من الحزم" الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة، في جزيرة جربة التونسيّة وأودى بحياة أربعة أشخاص بينهم فرنسي، واصفة إياه بالعمل "الشنيع".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن الهجوم: "يذكر بشكل مؤلم الهجوم الانتحاري الذي أوقع 21 قتيلا في ذات الكنيس عام 2002".