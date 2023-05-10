توقيف نحو ألف شخص في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان

أعلنت الشرطة الباكستانية أن نحو ألف شخص أوقفوا في البنجاب، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.



وأعلن مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام أن فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية، موضحين أن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان.