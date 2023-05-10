مقتل أطفال وفقدان آخرين في غرق قارب في نيجيريا

غرق 15 طفلا وفُقد 25 آخرون بعد غرق قاربهم في نهر في ولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما اعلن مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.



وأعلن المسؤول الإداري في منطقة شاغري عليو أبو بكر، الذي أشرف على عملية الإنقاذ، أن فرق الإنقاذ المحلية عثرت على 15 جثة، 13 فتاة وصبيين وتم دفنهم في القرية.