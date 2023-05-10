اجتماع رباعي في موسكو... لافروف: نأمل بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها

بدأ في موسكو الاجتماع الرباعي والذي يضم كلا من روسيا تركيا سوريا وايران وذلك لمناقشة العلاقات بين أنقرة والنظام السوري.



وفي مستهل الاجتماع الرباعي، أعرب وزيرُ الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن أمله في أن تسهم المحادثات بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها.



ودعا لافروف إلى رفعِ العقوبات غير الشرعية عن سورية ورفض التدخل الخارجي في شؤونها.