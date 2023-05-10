مقتل فلسطيني في تجدد للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قُتل فلسطيني في تجدد للقصف الجوي الإسرائيلي على غزة، غداة مقتل 15 فلسطينيا واستهداف حركة الجهاد الإسلامي، كما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.



وأكد الجيش الاسرائيلي أنه يقصف حاليا البنية التحتية لإطلاق الصواريخ لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الضربات تستهدف مواقع في "الأجزاء الشمالية والجنوبية" من القطاع.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيل قضى في قصف شرق خانيونس.



ورصد مراسلو وكالة فرانس برس غارات جوية على شمال مدينة غزة وسط تصاعد للدخان.



وبحسب الجيش فإن القصف طال نشطاء "كانوا في طريقهم إلى موقع إطلاق صواريخ في مدينة خانيونس" جنوب قطاع غزة.