إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عشرات الصواريخ على بلدات جنوب اسرائيل، وفق ما رصده مراسلو وكالة فرانس برس غداة مقتل 16 فلسطينيا بقصف اسرائيلي على القطاع.وشاهد مراسلو فرانس برس عشرات الصواريخ التي أطلقت من شمال وشرق مدينة غزة فيما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان دوي صفارات الانذار في البلدات المحاذية لحدود القطاع بما في ذلك سديروت وعسقلان.