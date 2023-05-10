فرنسا: على الصين دفع روسيا لإدراك أنها في طريق مسدود في أوكرانيا

فرنسا: على الصين دفع روسيا لإدراك أنها في طريق مسدود في أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الصين الأربعاء إلى إستخدام "علاقاتها مع روسيا" من أجل دفعها "لتدرك أنها في طريق مسدود" في أوكرانيا، وذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء بحضور نظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك.



وقالت كولونا بعد أكثر من 14 شهرًا من الغزو الروسي لأوكرانيا: "من الضروري أن تستخدم الصين علاقاتها مع روسيا لجعلها تدرك أنها في طريق مسدود وأن تطلب منها أن تعود إلى الصواب من أجل العودة إلى السلام وليس الإستمرار في الحرب".



وذكرت بأن مواقف فرنسا بشأن الصين وأوكرانيا معروفة ونتحدث عنها بشكل منفتح ومباشر.