دوي صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب

دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الأربعاء، بحسب مراسل لفرانس برس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إنه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخًا في غضون 45 دقيقة من قطاع غزة بعد غارات جوية إسرائيلية جديدة على القطاع إستهدفت حركة الجهاد الإسلامي.