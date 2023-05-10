سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

أعلنت وزارة الشؤون الإقتصادية السويسرية الأربعاء أن ما مجموعه 7,4 مليار فرنك سويسري (8,3 مليار دولار) من إحتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي محتجزة في سويسرا.



وقالت الوزارة في بيان إن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول وإحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة منذ شهر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط 2022، مضيفة أن أصول البنك جمدت.



