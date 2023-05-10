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حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد

أخبار دولية
2023-05-10 | 08:07
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حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد
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حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد

حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في قضية الفساد

أعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أنه أودع قيد الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام الأربعاء، بعد يوم على توقيفه بتهم الفساد.
      
وقال علي بخاري، أحد محامي خان، لفرانس برس عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة "أقرّت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
 
 

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عمران خان

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