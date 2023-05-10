تنظيم الدولة الإسلامية يتبنّى تفجير مركبة داخل مركز الشرطة في دمشق

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنّى تفجير مركبة داخل مركز الشرطة في دمشق

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة في دمشق الأربعاء، ما تسبّب بمقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة أربعة عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.



وأورد التنظيم في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام "تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة" في منطقة برزة.