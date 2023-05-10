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باريس تفتح تحقيقًا في جريمة حرب إثر مقتل الصحافي في فرانس برس أرمان سولدين في أوكرانيا
أخبار دولية
2023-05-10 | 13:51
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باريس تفتح تحقيقًا في جريمة حرب إثر مقتل الصحافي في فرانس برس أرمان سولدين في أوكرانيا
باريس تفتح تحقيقًا في جريمة حرب إثر مقتل الصحافي في فرانس برس أرمان سولدين في أوكرانيا
أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تحقيقًا فتح الأربعاء في فرنسا في إرتكاب جريمة حرب إثر مقتل الصحافي في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في أوكرانيا.
والتحقيق الذي أوكل إلى عناصر المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية يهدف إلى تحديد ملابسات مصرع الصحافي الفرنسي المولود في ساراييفو.
وقال مصدر قريب من الملف إن المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية عكف في الساعات الأخيرة على إعداد فريق للتوجه إلى المكان الذي قتل فيه سولدين.
وقتل سولدين (32 عامًا)، منسق الفيديو في فرانس برس، الثلاثاء في قصف صاروخي قرب باخموت الأوكرانية والتي تستهدفها القوات الروسية يوميًا.
وكان ضمن فريق يضم خمسة مراسلين للوكالة يرافق جنودًا أوكرانيين على خط الجبهة في ضواحي قرية تشاسيف يار الأوكرانية المجاورة لباخموت.
أخبار دولية
باريس
أرمان سولدين
أوكرانيا
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