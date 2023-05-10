2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عاما

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عاما

سجل المغرب العام الماضي معدل حرارة قياسيا هو الأعلى منذ 40 سنة، بحسب ما أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الأربعاء، ترافق مع جفاف حاد، بسبب التقلبات المناخية.



وقال مسؤول في المديرية في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء "سنة 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ 40 سنة، إذ فاق متوسط الحرارة المعدل المناخي العادي للفترة ما بين 1981 و2010، بحوالى 1,63 درجة مئوية". واوضح أن هذا المعدل تجاوز ارتفاعا قياسيا آخر كان المغرب قد شهده في العام 2020. وتوقع "احتمال تسجيل درجات حرارة فوق المعتاد" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.



إلى جانب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، تسببت التقلبات المناخية أيضا في جفاف حاد العام الماضي، إذ سجل عجز في الأمطار بنسبة "27 في المئة مقارنة مع فترة 1981 -2010"، وفق المصدر نفسه.



وتتفاقم نسبة هذا العجز إلى 46 بالمئة باحتساب الموسم الزراعي الماضي، بين أيلول 2021 وآب 2022.



ويعيش المغرب هذا العام أيضا موسما جافا هو الخامس تواليا، بحسب ما أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة خلال اللقاء، مفاقما الإجهاد المائي الذي تعانيه البلاد. ولم تتجاوز حقينة السدود 32,4 بالمئة من طاقتها، وفق آخر حصيلة رسمية الثلاثاء.



وتسببت هذه الظواهر المناخية القصوى خصوصا في تراجع النمو الاقتصادي، الذي يظل رهنا بأداء القطاع الزراعي، فضلا عن أزمة تضخم خلال الأشهر الأخيرة جراء ارتفاع أسعار منتجات زراعية.