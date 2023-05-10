الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصرع عشرة أشخاص في انزلاق للتربة في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2023-05-10 | 17:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مصرع عشرة أشخاص في انزلاق للتربة في شرق الكونغو الديموقراطية
مصرع عشرة أشخاص في انزلاق للتربة في شرق الكونغو الديموقراطية
قضى عشرة أشخاص في انزلاق للتربة نجم عن هطول أمطار غزيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء، وذلك بعدما قضى المئات الأسبوع الماضي في فيضانات كارثية ضربت المنطقة التي تشهد أعمال عنف.
ووقع انزلاق التربة ليل الثلاثاء في قرية ميرينغاتي في منطقة لوبيرو الواقعة ضمن نطاق إقليم شمال كيفو، وفق ما أعلن المسؤول المحلي إدغار كاسومبوليني. وأكد المسؤول المحلي أن الحصيلة عشرة قتلى وهو ما كانت أعلنته السلطات المحلية في شمال كيفو.
وقال قائد شرطة لوبيرو الكولونيل جان هابامونغو إن عمليات البحث عن ناجين مستمرة.
وتأتي الكارثة الأخيرة في أعقاب أمطار غزيرة هطلت في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في الأيام الأخيرة وأدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة وأسفرت عن مصرع مئات الأشخاص.
وقضى أكثر من 400 شخص الأسبوع الماضي في إقليم جنوب كيفو، وفق حصيلة رسمية بعد فيضانات كارثية شهدتها منطقة كاليهي. وقضى شخص الإثنين في انزلاق للتربة في منجم في روبايا في إقليم شمال كيفو.
وتسيطر عشرات المجموعات المسلّحة على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، والكثير منها إرث من الحروب الإقليمية في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أشخاص
انزلاق
للتربة
الكونغو
الديموقراطية
التالي
اجتماع رباعي في موسكو... لافروف: نأمل بوضع خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها
مقتل أطفال وفقدان آخرين في غرق قارب في نيجيريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-05
أكثر من مئة قتيل في فيضانات بشرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2023-05-05
أكثر من مئة قتيل في فيضانات بشرق الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
2023-05-03
ستة قتلى في هجوم لمتمردين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2023-05-03
ستة قتلى في هجوم لمتمردين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في شرق الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
2023-04-22
إصابة عشرة أشخاص صدمتهم سيارة أثناء مهرجان دولي في فرنسا
أخبار دولية
2023-04-22
إصابة عشرة أشخاص صدمتهم سيارة أثناء مهرجان دولي في فرنسا
0
أخبار دولية
2023-04-15
قتيلان وخمسة مفقودين في انزلاقات للتربة في البيرو
أخبار دولية
2023-04-15
قتيلان وخمسة مفقودين في انزلاقات للتربة في البيرو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:20
برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر
أخبار دولية
01:20
برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر
0
أخبار دولية
01:10
ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
أخبار دولية
01:10
ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
0
أخبار دولية
01:07
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع
أخبار دولية
01:07
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع
0
أخبار دولية
01:06
الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر
أخبار دولية
01:06
الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-05-09
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
فنّ
2023-05-09
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
0
صحف اليوم
00:09
مصادر الحزب لـ"الجمهورية": المقاومة كانت وما زالت حاضرة في موقعها
صحف اليوم
00:09
مصادر الحزب لـ"الجمهورية": المقاومة كانت وما زالت حاضرة في موقعها
0
أخبار دولية
01:07
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع
أخبار دولية
01:07
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-09
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-09
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
2
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
3
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
4
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
5
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
6
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store