مصرع عشرة أشخاص في انزلاق للتربة في شرق الكونغو الديموقراطية

مصرع عشرة أشخاص في انزلاق للتربة في شرق الكونغو الديموقراطية

قضى عشرة أشخاص في انزلاق للتربة نجم عن هطول أمطار غزيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء، وذلك بعدما قضى المئات الأسبوع الماضي في فيضانات كارثية ضربت المنطقة التي تشهد أعمال عنف.



ووقع انزلاق التربة ليل الثلاثاء في قرية ميرينغاتي في منطقة لوبيرو الواقعة ضمن نطاق إقليم شمال كيفو، وفق ما أعلن المسؤول المحلي إدغار كاسومبوليني. وأكد المسؤول المحلي أن الحصيلة عشرة قتلى وهو ما كانت أعلنته السلطات المحلية في شمال كيفو.

وقال قائد شرطة لوبيرو الكولونيل جان هابامونغو إن عمليات البحث عن ناجين مستمرة.



وتأتي الكارثة الأخيرة في أعقاب أمطار غزيرة هطلت في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في الأيام الأخيرة وأدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة وأسفرت عن مصرع مئات الأشخاص.



وقضى أكثر من 400 شخص الأسبوع الماضي في إقليم جنوب كيفو، وفق حصيلة رسمية بعد فيضانات كارثية شهدتها منطقة كاليهي. وقضى شخص الإثنين في انزلاق للتربة في منجم في روبايا في إقليم شمال كيفو.



وتسيطر عشرات المجموعات المسلّحة على شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، والكثير منها إرث من الحروب الإقليمية في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

