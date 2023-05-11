زلزال شدته 7,6 درجات يضرب جزر تونغا

ضرب زلزال بقوة 7,6 درجة الخميس جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادىء، كما ذكر المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية، لكن لم يعلن عن سقوط أضرارًا أو ضحايا.ووقع الزلزال عند الساعة 05:02 (16:02 ت غ الأربعاء) على بعد نحو مئة كيلومتر عن جزيرة نيواتوبوتابو البركانية المعزولة (شمال) وعلى عمق 210 كيلومترات، بحسب المصدر نفسه. وقال إن الزلزال لم يؤد إلى خطر حدوث تسونامي.