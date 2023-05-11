مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية جنوب غزة

مصادر فلسطينية واسرائيلية للـ"أ.ف.ب": مقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية جنوب غزة



قتل ثلاثة فلسطينيين فجر الخميس، بينهم قيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، في غارة جوية اسرائيلية جنوب قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية واسرائيلية.



وقالت سرايا القدس في بيان إنها "تنعي شهيدها القائد علي غالي، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء الأبرار".



وأكد مصدر طبي في غزة مقتل غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة خانيونس وأسفرت عن اصابة آخرين بجروح.



من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف غالي في "عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك".