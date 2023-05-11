إنفجار جديد في محيط موقع مقدس للسيخ في الهند

إنفجار جديد في محيط موقع مقدس للسيخ في الهند

وقع إنفجار هو الثالث خلال أسبوع ليل الأربعاء الخميس بالقرب من المعبد الذهبي الموقع المقدس للسيخ في مدينة أمريتسار الهندية (شمال)، كما ذكرت الشرطة الهندية الخميس.



وقالت السلطات إن الإنفجار الضعيف وقع حوالى الساعة 00:00 (18:30 ت غ الأربعاء).



وأوضحت الشرطة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن سبب الإنفجار غير معروف.



وصرح قائد الشرطة نونيهال سينغ أن "المنطقة مطوقة بالكامل ويعمل فريق من الطب الشرعي هناك".



وذكرت قوات الأمن أن خمسة أشخاص إعتقلوا الخميس، من دون أن تضيف أي تفاصيل.



وأسفر الإنفجاران السابقان اللذان وقعا ليل السبت الأحد ثم صباح الإثنين عن سقوط جريح واحد.



ولم تكشف الشرطة سبب هذه الإنفجارات.