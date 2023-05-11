الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر

الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر



وقعت الصين والإكوادور الأربعاء إتفاقًا للتجارة الحرة يسمح باستفادة 99,6 بالمئة من المنتجات الإكوادورية من إعفاء من الرسوم الجمركية، كما أعلن وزير التجارة الإكوادوري خوليو خوسيه برادو.



وقال برادو الذي وقع الإتفاق مع نظيره الصيني وانغ وينتاو عبر الفيديو للصحافيين إن "هذا الإتفاق يفتح الباب أمام أكبر سوق في العالم يضم 1,4 مليار مستهلك".



واختتمت بكين وكيتو المفاوضات بشأن هذا الإتفاق في كانون الأول.



ويأمل البلدان في تعزيز التجارة الثنائية التي بلغت قيمتها 13,09 مليار دولار في 2022، وهو رقم قياسي حسب البنك المركزي الإكوادوري.



وأشار الوزير الإكوادوري إلى أن إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات التصدير الإكوادورية التقليدية مثل الجمبري والموز والكاكاو والورود سيستغرق ما بين خمس وعشر سنوات، لكنه سيدخل حيز التنفيذ على الفور بالنسبة لمنتجات أخرى.



وأبرمت دول أخرى إتفاقات للتبادل الحر مع الصين بينها البيرو وكوستاريكا وتشيلي.