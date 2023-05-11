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ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
أخبار دولية
2023-05-11 | 01:10
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ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
رفض الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.
وقال ترامب عبر قناة "سي إن إن" أمام جمهور مباشر في ولاية نيوهامشر: "لا أفكر من منظور الفوز والخسارة. أفكر من منظور تسوية الأمر".
وأضاف ترامب المعارض للسياسة الجمهورية الداعمة لكييف: "أريد أن يتوقف الموت. إنهم يموتون. الروس والأوكرانيون. أريدهم ألا يموتوا. وسأفعل ذلك".
وتابع: "سأفعل ذلك في غضون 24 ساعة. سأفعله. أنت بحاجة إلى قوة الرئاسة لفعل ذلك".
وشدد ترامب على أنه يمكنه وقف الحرب التي بدأت في شباط العام الماضي من خلال التفاوض مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال: "سألتقي بوتين. سألتقي زيلينسكي. كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتع بنقاط قوة. وفي غضون 24 ساعة، ستتم تسوية تلك الحرب وستنتهي".
ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان يعتقد أّن بوتين مجرم حرب بسبب فظائع مزعومة إرتكبت في أوكرانيا.
أخبار دولية
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
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