برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر

برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر

حل برلمان نيكاراغوا الأربعاء الجمعية المحلية للصليب الأحمر، متهمًا إياها بالإنحياز لإحتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد عام 2018.



وصودق على القرار بالإجماع في الجمعية الوطنية الموالية للحزب الحاكم بزعامة الرئيس دانيال أورتيغا.



وتخضع حكومة أورتيغا لعقوبات دولية على خلفية ممارسات وصفت بأنها تنطوي على ميل إستبدادي متزايد، وانخرطت في الآونة الأخيرة بسجال مع الكنيسة الكاثوليكية والإتحاد الأوروبي وهيئات أخرى أبدت قلقها إزاء تقارير عن إنتهاكات حقوقية.



وتفيد تقارير باعتقال مئات المعارضين وبعضهم منافسون محتملون لأورتيغا أودعوا الحبس قبيل الإنتخابات الرئاسية عام 2021.



وإعتبارًا من عام 2020، حظرت أكثر من ألفي هيئة بينها جمعيات ومنظمات غير حكومية وإتحادات نقابية.



والقرار الصادر الأربعاء ألغى مرسومًا يعود إلى عام 1958 يتعلق بإنشاء الصليب الأحمر النيكاراغوي، ونص على إنشاء كيان مستقل "لا مركزي" جديد ملحق بوزارة الصحة بدلًا منه.



والقرار نهائي ولا يتطلب أي مصادقة إضافية.