الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر
أخبار دولية
2023-05-11 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر
برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر
حل برلمان نيكاراغوا الأربعاء الجمعية المحلية للصليب الأحمر، متهمًا إياها بالإنحياز لإحتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد عام 2018.
وصودق على القرار بالإجماع في الجمعية الوطنية الموالية للحزب الحاكم بزعامة الرئيس دانيال أورتيغا.
وتخضع حكومة أورتيغا لعقوبات دولية على خلفية ممارسات وصفت بأنها تنطوي على ميل إستبدادي متزايد، وانخرطت في الآونة الأخيرة بسجال مع الكنيسة الكاثوليكية والإتحاد الأوروبي وهيئات أخرى أبدت قلقها إزاء تقارير عن إنتهاكات حقوقية.
وتفيد تقارير باعتقال مئات المعارضين وبعضهم منافسون محتملون لأورتيغا أودعوا الحبس قبيل الإنتخابات الرئاسية عام 2021.
وإعتبارًا من عام 2020، حظرت أكثر من ألفي هيئة بينها جمعيات ومنظمات غير حكومية وإتحادات نقابية.
والقرار الصادر الأربعاء ألغى مرسومًا يعود إلى عام 1958 يتعلق بإنشاء الصليب الأحمر النيكاراغوي، ونص على إنشاء كيان مستقل "لا مركزي" جديد ملحق بوزارة الصحة بدلًا منه.
والقرار نهائي ولا يتطلب أي مصادقة إضافية.
أخبار دولية
برلمان نيكاراغوا
الجمعية المحلية للصليب الأحمر
ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:10
ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
أخبار دولية
01:10
ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب
0
أخبار دولية
01:07
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع
أخبار دولية
01:07
أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع
0
أخبار دولية
01:06
الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر
أخبار دولية
01:06
الصين والإكوادور توقعان إتفاقًا للتبادل الحر
0
أخبار دولية
01:04
واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها تحسبا لتدفق مهاجرين
أخبار دولية
01:04
واشنطن تحشد 24 ألف عنصر أمن على حدودها تحسبا لتدفق مهاجرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2022-12-26
سيرين عبد النور تفاجئ نادين الراسي بسرّ عن جورج الراسي للمرّة الأولى في "ضوّي شموعن"
فنّ
2022-12-26
سيرين عبد النور تفاجئ نادين الراسي بسرّ عن جورج الراسي للمرّة الأولى في "ضوّي شموعن"
0
أخبار لبنان
2023-01-16
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي
أخبار لبنان
2023-01-16
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: رفع قيمة رسم الاشتراك السنوي
0
فنّ
2023-04-03
هل مقالب برنامج رامز جلال مُفبركة؟.. كارلا حداد تجيب وتوضح! (فيديو)
فنّ
2023-04-03
هل مقالب برنامج رامز جلال مُفبركة؟.. كارلا حداد تجيب وتوضح! (فيديو)
0
أمن وقضاء
2023-05-08
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2023-05-08
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
2
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
3
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
4
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
5
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
6
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store