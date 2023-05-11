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27 جريحا معظمهم أطفال في انهيار جسر للمشاة بالقرب من هلسنكي
أخبار دولية
2023-05-11 | 05:13
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27 جريحا معظمهم أطفال في انهيار جسر للمشاة بالقرب من هلسنكي
فرق إنقاذ: 27 جريحا معظمهم أطفال في انهيار جسر للمشاة بالقرب من هلسنكي
جرح نحو 27 شخصا معظمهم من الأطفال في فنلندا الخميس عندما انهار جسر مؤقت للمشاة بالقرب من موقع بناء سقطوا منه عدة أمتار على طريق.
وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو بالقرب من العاصمة هلسنكي في بيان "أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة".
أخبار دولية
فرق إنقاذ
أطفال
انهيار جسر
هلسنكي
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