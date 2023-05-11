ارمينيا واذربيجان تتبادلان اتهامات بإطلاق النار على الحدود أوقع قتيلا اذربيجانيا

تبادلت ارمينيا وأذربيجان اتهامات بإطلاق نار على الحدود بين البلدين الواقعين في القوقاز، أوقع قتيلا وأربعة جرحى قبل أيام من محادثات مرتقبة في بروكسل بين باكو ويريفان اللتين تتنازعان منذ نحو ثلاثين عاما على منطقة ناغورني قره باغ.



وقالت وزارة الدفاع الاذربيجانية في بيان إن "جنديا في الجيش الأذربيجاني قتل إثر استفزاز من القوات الأرمينية"، متهمة ارمينيا باطلاق النار من "أسلحة من عيار ثقيل" على مواقع اذربيجانية على الحدود.



وأشارت يريفان من جهتها الى إصابة أربعة جنود أرمينيين بجروح في هذه المواجهات.



وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قالت في بيان صباحا إن "القوات الأذربيجانية تطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون على المواقع الأرمنية في منطقة سوتك" بشرق أرمينيا.



ويأتي ذلك بينما تجري محاولات لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين وإعادة إطلاق مفاوضات السلام.



وفي هذا الإطار يفترض أن يلتقي رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف الأحد في بروكسل، حسب الاتحاد الأوروبي الذي سيتولى رعاية الاجتماع.



وهذا الاجتماع يأتي بعد مناقشات مكثفة استمرت أربعة أيام في بداية أيار في واشنطن بين وفدين من البلدين.