السفير السعودي لدى اليمن: أطراف الحرب "جديون" في جهود السلام لكنّ الخطوات المقبلة "غير واضحة"

أكد السفير السعودي لدى اليمن لوكالة فرانس برس أن أطراف الحرب في اليمن "جديون" بشأن إنهاء الحرب التي اندلعت قبل ثماني سنوات، مشيرا إلى أنه من المستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة.



وقال محمد آل جابر في أول تصريحات موسعة له بعد اجتماعه مع قادة الحوثيين في صنعاء الشهر الماضي: "الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام"، رغم أنه أضاف "ليس من السهل استيضاح الخطوات التالية".