زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى الوقت قبل شن هجوم مضاد

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى الوقت قبل شن هجوم مضاد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس في مقابلة مع "بي بي سي" أن جيشه ما زال بحاجة إلى الوقت للتحضير لهجوم مضاد على نطاق واسع متوقع ضد القوات الروسية.



وقال زيلينسكي بحسب "بي بي سي": "بما لدينا يمكننا المضي قدمًا وتحقيق النجاح. لكننا سنفقد الكثير من الناس. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك علينا الإنتظار. ما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت الإضافي".



وقام الجيش الأوكراني بتدريب قوات جديدة وجمع ذخيرة ومعدات قدمتها الدول الغربية ستكون بحسب محللين المدخل لاستعادة الأراضي المحتلة من القوات الروسية.



وما زال الجدول الزمني لانطلاق كييف لاستعادة أراض في منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) وكذلك في خيرسون وزابوريجيا (جنوب) يشكل سؤالًا مفتوحًا.



وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في أواخر نيسان إن "الإستعدادات تقترب من نهايتها".

