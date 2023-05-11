ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب

ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب



رفضَ الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الإفصاحَ عمّا إذا كان يريدُ أن تكسبَ أوكرانيا أو روسيا الحرب.



وقال ترامب عبر قناة سي ان ان: "لا أفكّرُ من منظورِ الفوزِ والخسارة. أفكّر من منظورِ تسويةِ الأمر".

وحول موضوعِ الطاقة وأسعار الوقود، أضاف ترامب: "كنا مستقلين في مجالِ الطاقة وسنكونُ قريبًا من المُهيمنينَ بقطاعِ الطاقة، لم يَفعَلْ أحدٌ من قَبل ما فعلَتُه، كنا سنُصبِحُ أكبر من روسيا والمملكة العربية السعودية معا وضِعفَ ذلك".

