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منافس لإردوغان يعلن إنسحابه من السباق قبل ثلاثة أيام من الإنتخابات الرئاسية

منافس لإردوغان يعلن إنسحابه من السباق قبل ثلاثة أيام من الإنتخابات الرئاسية

أعلن محرم إنجه أحد المنافسين الأربعة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الإنتخابات الرئاسية في 14 أيار الخميس إنسحابه من السباق.



وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4% من نوايا التصويت في إستطلاعات الرأي الأخيرة خلال مؤتمر صحافي: "أسحب ترشيحي للإنتخابات".