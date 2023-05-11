مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف "إراقة الدماء" في غزة

دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة، بعد ثلاثة أيام من تبادل إطلاق النار.



وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عقب محادثات مع نظرائها في برلين على أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف الآن".



وقال نظيرها الأردني أيمن الصفدي من جهته إن "التطورات السلبية يجب أن تتوقف، يتعين إعادة إحياء السلام".



وأكد الصفدي أنه من الضروري "تهدئة الوضع" والقيام بإجراءات لبناء الثقة قد تقود إلى أفق سياسي من أجل تحقيق السلام.