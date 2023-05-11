المحكمة العليا الباكستانية تعتبر توقيف عمران خان "باطلا"

المحكمة العليا الباكستانية تعتبر توقيف عمران خان "باطلا"

أبطلت المحكمة العليا في باكستان الخميس توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد.



وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء في قضية فساد "اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر".

