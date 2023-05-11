البيت الأبيض يعلن عن لقاء جمع مستشار بايدن الأمني بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني في فيينا

التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان بكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس، في مسعى للإبقاء على الاتصالات في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن تايوان.وجاء في البيان أن "الجانبين عقدا محادثات صريحة وجوهرية وبنّاءة بشأن قضايا أساسية" شملت الحرب في أوكرانيا و"المسائل عبر المضيق"، في إشارة إلى تايوان.