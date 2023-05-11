الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انفجار شاحنة محملة باسطوانات اكسجين في ميلانو

أخبار دولية
2023-05-11 | 10:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انفجار شاحنة محملة باسطوانات اكسجين في ميلانو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انفجار شاحنة محملة باسطوانات اكسجين في ميلانو

انفجرت شاحنة محملة باسطوانات اكسجين في حي سكني في ميلانو (شمال)، ما أدى إلى وقوع إصابة واحدة واندلاع حريق كبير وسحابة من الدخان الأسود، بحسب ما اعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس. 
 
ووقع الانفجار قرابة الساعة 11,30 صباحا بالتوقيت المحلي في حي بورتا رومانا، ما أدى إلى اشتعال عشرات المركبات المتوقفة في موقع قريب، بحسب بيان صادر عن خدمات الإطفاء. 

وتضررت شقتان أيضا وصيدلية بسبب ذلك.
 
وتمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحسب مراسل لفرانس برس في الموقع.
 
وأكد عمدة المدينة بيبي سالا أنه تم استبعاد فرضية الهجوم، موضحا أن هذه شاحنة كانت تحمل اسطوانات اكسجين.
 

أخبار دولية

انفجار شاحنة

ميلانو

LBCI التالي
باريس: للصين دور مهم يمكن أن تؤديه "من أجل السلام" في العالم
مصرع عشرة أشخاص في انزلاق للتربة في شرق الكونغو الديموقراطية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-02-27

جورجيو أرماني يقدم مجموعة خريف وشتاء 2023 في أسبوع الموضة في ميلانو... وهكذا كانت التصاميم!

LBCI
موضة وجمال
2023-02-24

أسبوع الموضة في ميلانو ... ماذا عن مجموعة برادا لخريف وشتاء 2023-2024؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:05

واشنطن: على أرمينيا وأذربيجان التوصل إلى "حل سلمي" بعد المواجهات

LBCI
أخبار دولية
15:02

الادعاء يطلب محاكمة ساركوزي في إطار شبهات التمويل الليبي

LBCI
أخبار دولية
14:59

"ناد للمواد الاولية" على بساط البحث في قمة مجموعة السبع

LBCI
أخبار دولية
14:56

اصابة 12 من عناصر الاطفاء والشرطة في انفجار في المانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-05-08

تذكير من وزارة المالية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال

LBCI
منوعات
2023-04-24

حادث مروع يودي بحياة سيدة في مترو باريس... علق معطفها في باب القطار!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-04

"مايكروسوفت" تتيح لعموم المستخدمين محرّكها "بينغ" المعزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

منتخب لبنان لكرة القدم سيواجه مضيفه كأس آسيا ضمن المجموعة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

السفارة البريطانية في لبنان تحتفل بتتويج الملك البريطاني تشارلز في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

skywell... سيارة كهربائية جديدة في الأسواق اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

موسم الصيف واعد وشواطئ لبنان اكثر اماناً... كيف؟

LBCI
امن وقضاء
13:45

بعد السّرقات في مستودعات كهرباء لبنان في مرجعيون.. أمن الدولة يوقف عصابة معها دولارات مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ماذا ستستفيد روسيا وتركيا من التقارب التركي السوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الموت يُغيّب سجعان القزي الباحث عن حياد الدولة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوسع دائرة الاقتتال فتنضم حركة حماس الى حركة الجهاد الإسلامي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

حرب واشنطن على حزب الله مستمرة... وهذه المرة الكترونيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:10

وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا

LBCI
خبر عاجل
07:00

مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة

LBCI
فنّ
05:13

ريم السعيدي بوجهٍ منتفخ... وزوجها وسام بريدي يعلّق بطرافة: "فاقع فيكِ الغاز؟"

LBCI
خبر عاجل
09:56

وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له

LBCI
أمن وقضاء
01:16

جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان

LBCI
آخر الأخبار
15:32

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي

LBCI
فنّ
06:25

هل عادل امام بخير؟

LBCI
أمن وقضاء
08:48

العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في رومية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة