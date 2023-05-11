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انفجار شاحنة محملة باسطوانات اكسجين في ميلانو
أخبار دولية
2023-05-11 | 10:34
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انفجار شاحنة محملة باسطوانات اكسجين في ميلانو
انفجرت شاحنة محملة باسطوانات اكسجين في حي سكني في ميلانو (شمال)، ما أدى إلى وقوع إصابة واحدة واندلاع حريق كبير وسحابة من الدخان الأسود، بحسب ما اعلن متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.
ووقع الانفجار قرابة الساعة 11,30 صباحا بالتوقيت المحلي في حي بورتا رومانا، ما أدى إلى اشتعال عشرات المركبات المتوقفة في موقع قريب، بحسب بيان صادر عن خدمات الإطفاء.
وتضررت شقتان أيضا وصيدلية بسبب ذلك.
وتمت السيطرة على الحريق في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحسب مراسل لفرانس برس في الموقع.
وأكد عمدة المدينة بيبي سالا أنه تم استبعاد فرضية الهجوم، موضحا أن هذه شاحنة كانت تحمل اسطوانات اكسجين.
أخبار دولية
انفجار شاحنة
ميلانو
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