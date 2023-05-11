قتيل في وسط إسرائيل بصاروخ أطلق من قطاع غزة

قُتل شخص واصيب آخران على الأقل بصاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة رحوفوت وسط إسرائيل، بحسب ما اعلنت الشرطة الإسرائيلية.



وأعلنت الشرطة وفاة شخص بعد سقوط صاروخ على مبنى، مضيفة أن شخصين آخرين اصيبا بجروح متوسطة. و



هذا أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة.