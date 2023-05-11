اتهام ألماني-إيراني بمحاولة إحراق كنيس بناء على أوامر طهران

وجه الادعاء الألماني الخميس اتهامات لمواطن يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية بمحاولة إحراق متعمد لكنيس بأوامر من الحكومة في طهران.





وقال مكتب الادعاء الفدرالي في بيان إن باباك جي تلقى تعليمات من قبل وسيط "يتصرف نيابة عن وكالات إيرانية غير معروفة" في تشرين الثاني 2022، بإضرام النار في كنيس في منطقة شمال الراين-فستفاليا.

