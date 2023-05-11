الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس إلى هدنة فورية لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.





وقال بوريل في بيان "نحث على وقف إطلاق نار فوري وشامل سينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول" داعيا إلى "احترام القانون الدولي الإنساني".