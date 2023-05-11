اصابة 12 من عناصر الاطفاء والشرطة في انفجار في المانيا

اعلنت السلطات المحلية ان انفجارا وقع في شقة في راتينغن غرب ألمانيا أدى الخميس إلى إصابة 12 من عناصر الإطفاء والشرطة الذين تدخلوا بعد اندلاع الحريق.





وصرح وزير داخلية المنطقة هربرت رول للصحافة أن اصابات بعض الجرحى "خطيرة، بل خطيرة جدا".





وتدخل عناصر الإطفاء والشرطة بعد إنذار حول اندلاع حريق وإنقاذ شخص كان يطلب المساعدة. وقع الانفجار عند وصولهم الى المكان.