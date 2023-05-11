"ناد للمواد الاولية" على بساط البحث في قمة مجموعة السبع

أعلن مستشار للحكومة الألمانية الخميس ان إنشاء "ناد للمواد الأولية" لتقليل الاعتماد على الصين، سيطرح للنقاش في قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان.





هذا "النادي" الذي قد يجمع أعضاء مجموعة السبع والدول الغنية بالمواد الخام، سيمنع على وجه الخصوص إرسال كل هذه المواد إلى الصين بحيث تتم معالجتها في البلدان الأصلية لايجاد قيمة مضافة.