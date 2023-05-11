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الادعاء يطلب محاكمة ساركوزي في إطار شبهات التمويل الليبي
أخبار دولية
2023-05-11 | 15:02
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الادعاء يطلب محاكمة ساركوزي في إطار شبهات التمويل الليبي
طالب الادعاء الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 شخصا آخرين في قضية الاشتباه بتمويل ليبيا لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف الخميس.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المدعين في قسم الجرائم المالية طلبوا محاكمة 13 شخصا أبرزهم ساركوزي بتهم السعي للحصول على ملايين من اليورو كتمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
أخبار دولية
محاكمة
ساركوزي
شبهات
التمويل
الليبي
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