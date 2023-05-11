الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الادعاء يطلب محاكمة ساركوزي في إطار شبهات التمويل الليبي

أخبار دولية
2023-05-11 | 15:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الادعاء يطلب محاكمة ساركوزي في إطار شبهات التمويل الليبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الادعاء يطلب محاكمة ساركوزي في إطار شبهات التمويل الليبي

طالب الادعاء الفرنسي بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي و12 شخصا آخرين في قضية الاشتباه بتمويل ليبيا لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، بحسب ما أعلن مصدر مقرب من الملف الخميس.
 
     
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المدعين في قسم الجرائم المالية طلبوا محاكمة 13 شخصا أبرزهم ساركوزي بتهم السعي للحصول على ملايين من اليورو كتمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

أخبار دولية

محاكمة

ساركوزي

شبهات

التمويل

الليبي

LBCI التالي
27 جريحا معظمهم أطفال في انهيار جسر للمشاة بالقرب من هلسنكي
برلمان نيكاراغوا يحل الجمعية المحلية للصليب الأحمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-04-13

المدير العام لكهرباء لبنان: خطة الكهرباء هي اصلاح اساسي يطلبه المجتمع الدولي من اجل التمويل

LBCI
أخبار دولية
00:53

وزير خارجية أوكرانيا يطلب في غواتيمالا دعم دول أميركا اللاتينية

LBCI
أخبار دولية
00:49

المعارض الرئيسي لإردوغان يتهم روسيا باللجوء إلى التزيور في إطار الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-10

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تعطل شاحنة وتسريب زيوت على اوتوستراد المريجات باتجاه البقاع ودراج من مفرزة سير في المحلة المعالجة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:50

الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات بقيمة 8,5 مليارات دولار لألمانيا

LBCI
أخبار دولية
04:24

تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات وشيكا

LBCI
أخبار دولية
03:55

موفد صيني خاص سيزور أوكرانيا الإثنين

LBCI
أخبار دولية
03:54

أوكرانيا استعادت ما يصل إلى كيلومترين من الأراضي المحيطة بباخموت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-28

هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في جريمة بتدعي إلى 19 أيار

LBCI
أخبار لبنان
07:15

"الريجي" ضبطت منتجات مهربة ومقلدة ومعملًا لتزوير المعسل مع مطبعة

LBCI
أخبار دولية
2023-04-27

الرئيس الكوري الجنوبي يشيد بالتحالف مع الولايات أمام الكونغرس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

skywell... سيارة كهربائية جديدة في الأسواق اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:16

محكمة الاستئناف تصدر قرارها بالطعن المقدم حول الظهور الاعلامي للمحامين.. ماذا قال المحامي جاد طعمه للـLBCI؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

منتخب لبنان لكرة القدم سيواجه مضيفه كأس آسيا ضمن المجموعة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

السفارة البريطانية في لبنان تحتفل بتتويج الملك البريطاني تشارلز في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

skywell... سيارة كهربائية جديدة في الأسواق اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

موسم الصيف واعد وشواطئ لبنان اكثر اماناً... كيف؟

LBCI
امن وقضاء
13:45

بعد السّرقات في مستودعات كهرباء لبنان في مرجعيون.. أمن الدولة يوقف عصابة معها دولارات مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ماذا ستستفيد روسيا وتركيا من التقارب التركي السوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الموت يُغيّب سجعان القزي الباحث عن حياد الدولة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل تتوسع دائرة الاقتتال فتنضم حركة حماس الى حركة الجهاد الإسلامي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
05:13

ريم السعيدي بوجهٍ منتفخ... وزوجها وسام بريدي يعلّق بطرافة: "فاقع فيكِ الغاز؟"

LBCI
خبر عاجل
07:00

مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة

LBCI
خبر عاجل
09:56

وزارة العدل الأميركية تحجب 13 موقعاً إلكترونياً يُستخدم من "حزب الله" وجماعات تابعة له

LBCI
اخبار البرامج
08:50

"زوجتي خانتني مع أقرب الناس"... رضا يروي كيف كشف خيانة زوجته بالجرم المشهود!

LBCI
فنّ
06:25

هل عادل امام بخير؟

LBCI
فنّ
06:22

نجم "ذا فويس كيدز" خالد الفايد بعد اعتزاله: "رأيت النبي في المنام وكنت معه بجوار الصحابة"

LBCI
أمن وقضاء
08:48

العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في رومية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة