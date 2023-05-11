واشنطن: على أرمينيا وأذربيجان التوصل إلى "حل سلمي" بعد المواجهات

حضّت الولايات المتحدة التي استضافت مؤخرا محادثات بين أذربيجان وأرمينيا الخميس البلدين على الاستفادة من أي مبادرات سلام بعد مواجهات جديدة بين الطرفين.





وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين "نعتقد أنه ما يزال هناك طريق للمضي قدما. نؤمن بوجود حل سلمي".

