اتهام قائد بالاهمال بعد سقوط "صاروخ روسي محتمل" في قلب بولندا

تجاهل قائد عسكري بولندي البحث عن بقايا "صاروخ روسي محتمل" سقط في قلب بولندا ولم يبلغ أحدا بالحادث الذي وقع في كانون الاول، كما قال وزير الدفاع البولندي الخميس.





في نهاية نيسان، عثر راكب دراجة هوائية على حطام "جسم عسكري جوي" - صاروخ روسي KH-55 - سقط في كانون الاول، وفقًا لوسائل الإعلام البولندية - اثناء تنزهه في غابة قرب بيدغوز شمال بولندا على بعد 500 كلم من حدودها الشرقية.





لم تعلق الحكومة على هذه القضية منذ ذلك الحين.